Lista dos vereadores eleitos em Jacinto Machado-SC nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Jacinto Machado – SC neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a aguardada divulgação dos vereadores eleitos em Jacinto Machado. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar em breve o resultado das eleições 2024 para o legislativo municipal.

Enquanto a contagem avança, a cidade respira política, com conversas nas ruas e especulações sobre quem ocupará as cadeiras na Câmara Municipal. A disputa acirrada entre os candidatos reflete o engajamento da comunidade no processo democrático, demonstrando o quanto os jacintomachadenses valorizam a representação local.

Com os dados oficiais do TSE em mãos, podemos finalmente apresentar a lista dos vereadores que conquistaram o voto popular e garantiram seu lugar no legislativo municipal:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Hueliton Alemão PL 10,74% 830 2 Agricio Abel MDB 9,86% 762 3 Derval da Eletrica MDB 7,08% 547 4 Vanio de Melo MDB 6,46% 499 5 Polenta PP 6,40% 495 6 Vanusa PP 6,18% 478 7 Aline Cechinel MDB 5,69% 440 8 Enison Recco MDB 5,41% 418 9 Grasiela Emerich PP 3,97% 307

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode, por vezes, resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara. Esta regra visa garantir uma representação mais equilibrada dos partidos, refletindo a vontade do eleitorado como um todo.