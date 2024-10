Lista dos vereadores eleitos em Ivolândia-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Ivolândia neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contagem dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, a população está atenta para saber quem serão seus representantes pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Ivolândia, apurado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), já começa a desenhar o novo cenário político da cidade. Os dados preliminares apontam para uma renovação significativa na composição da Câmara, com alguns nomes conhecidos mantendo suas cadeiras e novos rostos surgindo no cenário político local.

Entre os vereadores eleitos em Ivolândia, destacam-se figuras como Yguinho do PP, que liderou a votação com 11,05% dos votos válidos, seguido de perto por Marcio André do MDB, com 10,19%. A tabela a seguir apresenta a lista completa dos candidatos eleitos, com suas respectivas posições, partidos, percentuais e total de votos:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Yguinho PP 11,05% 306 2 Marcio André MDB 10,19% 282 3 Sonia Pereira PP 8,49% 235 4 Nazildo Bida PP 7,04% 195 5 Belchor UNIÃO 6,43% 178 6 Gon UNIÃO 6,21% 172 7 Valdir da Kombi MDB 5,78% 160 8 Lico MDB 5,56% 154 9 Marcelo Borges da Saúde MDB 5,56% 154

É importante lembrar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade de votos individuais. O sistema utilizado é o de representação proporcional, que leva em conta o quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação maior, dependendo do desempenho total do partido ou coligação.