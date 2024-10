Lista dos vereadores eleitos em Ituporanga-SC nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Ituporanga neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a atenção agora se volta para o processo de apuração conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O resultado das eleições 2024 em Ituporanga promete trazer novidades para o cenário político local. A disputa acirrada entre os candidatos reflete o engajamento da população no processo democrático, demonstrando o interesse dos cidadãos em participar ativamente das decisões que afetarão o futuro da cidade nos próximos quatro anos.

À medida que os dados são processados pelo TSE, a comunidade ituporanguense aguarda com grande interesse para conhecer quem serão os novos representantes na Câmara Municipal. A definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira, garantindo uma distribuição proporcional das cadeiras entre os partidos e coligações.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara de Vereadores de Ituporanga:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Sandra Berns Clasen PP 7,17% 1.144 2 Angela Machado PL 4,81% 767 3 Deda PP 4,36% 695 4 Prof Netto MDB 3,62% 577 5 Sergio Rech PP 3,59% 572 6 Paulo Ribeiro PP 3,41% 544 7 Felipe Muller Bugiu PL 3,33% 532 8 Jorge Kratz PL 3,06% 488 9 Calinho Laurindo MDB 2,53% 403 10 Tati da Apae PSD 2,39% 382 11 Bagana PSD 2,31% 368

É importante ressaltar que o sistema de eleição proporcional para vereadores, baseado no quociente eleitoral, pode resultar em situações onde candidatos com menos votos individuais sejam eleitos em detrimento de outros com mais votos. Isso ocorre porque as vagas são distribuídas primeiro entre os partidos, de acordo com a votação total da legenda, e depois entre os candidatos mais votados dentro de cada partido. Essa regra visa garantir a representatividade das diferentes correntes políticas no legislativo municipal.