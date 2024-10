Lista dos vereadores eleitos em Itatiba-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Itatiba neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Todos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Itatiba. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, com faces conhecidas e possíveis surpresas entre os escolhidos pela população.

Os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam uma disputa acirrada entre os candidatos, refletindo o engajamento político da comunidade itatibense. A definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira, garantindo uma representação proporcional das diferentes correntes políticas presentes no município.

Confira abaixo a lista completa dos vereadores eleitos em Itatiba, com suas respectivas posições, partidos, percentuais e total de votos:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 David Bueno SOLIDARIEDADE 4,95% 2.893 2 Leila Bedani PSD 3,59% 2.095 3 Du Guaca MDB 3,37% 1.968 4 Galo Herculano PSDB 3,14% 1.835 5 Professor Vinicius Costa PT 3,00% 1.756 6 Hiroshi Bando PSD 2,98% 1.739 7 Fernando Soares PSD 2,80% 1.639 8 Washington Bortolossi PP 2,72% 1.590 9 Cadu PRD 2,34% 1.370 10 Junior Cecon REPUBLICANOS 2,27% 1.327 11 Cornélio da Farmácia PL 2,18% 1.272 12 Willian Soares REPUBLICANOS 2,17% 1.271 13 Jose Roberto Feitosa MDB 2,03% 1.187 14 Baessa da Van SOLIDARIEDADE 1,97% 1.150 15 Roselvira Passini REPUBLICANOS 1,94% 1.133 16 Serginho PP 1,90% 1.112 17 Igor Hungaro PDT 1,87% 1.092 18 Juninho Parodi PL 1,80% 1.051 19 Luciana Bernardo PDT 1,57% 916

É importante ressaltar que a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade individual de votos recebidos. O sistema de eleição proporcional, determinado pelo TSE, utiliza o cálculo do quociente eleitoral para distribuir as cadeiras entre os partidos e coligações. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação superior, desde que seu partido ou coligação tenha alcançado o quociente necessário.