Lista dos vereadores eleitos em Itapetininga-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Itapetininga neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a aguardada divulgação dos vereadores eleitos em Itapetininga. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Itapetininga tem sido ansiosamente aguardado, com os candidatos e suas equipes acompanhando de perto cada atualização. A disputa acirrada reflete o engajamento político da população local, que compareceu em peso às urnas para exercer seu direito democrático. À medida que os números vão sendo divulgados, o cenário político da cidade começa a se desenhar, trazendo tanto surpresas quanto confirmações de favoritismos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, apresentamos a lista dos vereadores eleitos em Itapetininga:

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Delegada Júlia Nunes PSD 4,10% 3.194 2 Miguel Turmeiro NOVO 2,54% 1.976 3 Marina Nalesso PL 2,05% 1.595 4 Bispo André Bueno REPUBLICANOS 1,93% 1.500 5 Uan Moreira MDB 1,84% 1.435 6 Zé da Escola REPUBLICANOS 1,74% 1.358 7 Matheus Ribeiro PSB 1,58% 1.233 8 Eduardo Codorna PL 1,51% 1.177 9 Ge de Araújo PP 1,49% 1.157 10 Júlia Nery PSD 1,44% 1.120 11 Jé dos Luminosos PSD 1,32% 1.026 12 Denise Franci SOLIDARIEDADE 1,28% 997 13 Guilherme Morelli PP 1,28% 997 14 Tatá Gaguinho PP 1,27% 990 15 Itamar Martins PL 1,20% 933 16 Cris Cardena PSD 1,18% 919 17 Catarina Nanini da Guarda REPUBLICANOS 1,13% 880 18 Christiane Siqueira REPUBLICANOS 1,06% 823 19 Dr Mario Carneiro UNIÃO 0,97% 757

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre porque as vagas são distribuídas primeiro entre os partidos, com base no total de votos recebidos pela legenda, e só depois entre os candidatos mais votados dentro de cada partido. Essa peculiaridade do sistema eleitoral brasileiro visa garantir a representatividade proporcional dos partidos na câmara municipal.