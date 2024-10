Lista dos vereadores eleitos em Itamaraju-BA nas Eleições 2024

A ansiedade toma conta de Itamaraju neste momento crucial das eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, no horário de Brasília, os moradores aguardam ansiosos pela contagem dos votos e a revelação dos vereadores eleitos em Itamaraju. A cada minuto que passa, cresce a expectativa pela divulgação do resultado das eleições 2024.

Os dados estão sendo meticulosamente apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), garantindo a transparência e confiabilidade do processo eleitoral. A qualquer instante, poderemos ter acesso à lista oficial dos novos representantes da Câmara Municipal.

Vale lembrar que a definição dos vereadores eleitos em Itamaraju segue a regra do quociente eleitoral, assegurando uma representação proporcional na Câmara Municipal. Acompanhe conosco esse momento decisivo para o futuro da nossa cidade!