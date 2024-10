Lista dos vereadores eleitos em Itaituba-PA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Itaituba neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Itaituba, aguardando ansiosamente o resultado das eleições 2024.

Com os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), já é possível conhecer os novos representantes do Legislativo municipal. A disputa acirrada demonstrou o engajamento da população local no processo democrático, refletindo a importância do voto para o futuro da cidade.

Confira abaixo a lista completa dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Itaituba:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM ITAITUBA

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Adriano Coutinho REPUBLICANOS 2,91% 1.817 2 Maria Pretinha MDB 2,90% 1.808 3 Rangel Moraes MDB 2,70% 1.685 4 Prof Thiago PSB 2,56% 1.597 5 Antonia Borroló MDB 2,16% 1.350 6 Enfermeiro Raimison PL 2,09% 1.306 7 Helio da Limpeza PSB 2,08% 1.301 8 Odinea Peres MDB 1,99% 1.243 9 Azeitona PL 1,93% 1.207 10 Iamax Prado MDB 1,93% 1.205 11 Valdecy do Peixe UNIÃO 1,92% 1.198 12 Valdir Silva AVANTE 1,75% 1.091 13 Evandro Leitão REPUBLICANOS 1,65% 1.033 14 Washington Ricarlos REPUBLICANOS 1,65% 1.031 15 Joao de Barros Mil Grau PL 1,64% 1.026 16 Emilly AVANTE 1,31% 821 17 Junior Dourado AVANTE 1,31% 820

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em consideração o total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis na Câmara Municipal, distribuindo as vagas entre os partidos e coligações antes de definir os candidatos eleitos individualmente.