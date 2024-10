Lista dos vereadores eleitos em Itaipava do Grajaú-MA nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Itaipava do Grajaú – MA, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está em andamento, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024.

As urnas se fecharam após um dia intenso de participação democrática, onde os cidadãos exerceram seu direito de escolher seus representantes para a Câmara Municipal. A população agora volta sua atenção para os números que definirão o futuro político local pelos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Itaipava do Grajaú para a legislatura 2025-2028 são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM ITAIPAVA DO GRAJAÚ

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Caçula do Ze Maria PC do B 9,80% 951 2 Galego do Edmar PC do B 8,31% 807 3 Ze Lopes PDT 6,31% 612 4 Jociel PDT 5,90% 573 5 Auricélio do Paraíba UNIÃO 5,65% 548 6 Thiago do Criulizão UNIÃO 5,44% 528 7 Abimael Guajajara PDT 5,43% 527 8 Valdir do Coco PC do B 5,06% 491 9 Ronilson do Francimar REPUBLICANOS 4,41% 428

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Esta regra visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.