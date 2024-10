Lista dos vereadores eleitos em Itacurubi-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Itacurubi neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Itacurubi. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, com a definição dos representantes que atuarão pelos próximos quatro anos.

Os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam uma disputa acirrada entre os candidatos a vereadores na cidade gaúcha. A contagem oficial dos votos está em andamento, e a divulgação dos eleitos é aguardada com grande interesse pela comunidade local, que acompanha de perto o processo democrático.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Itacurubi:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM ITACURUBI

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Diones de Lourenço PDT 8,89% 214 2 Rafa Pavao PDT 7,72% 186 3 Madalena Martins PDT 7,68% 185 4 Ezequiel Soares PT 7,27% 175 5 Castelo PDT 6,89% 166 6 Vasinho PDT 6,27% 151 7 Ilda Gelhen PP 5,69% 137 8 Nicolau PT 4,19% 101 9 Cledi Caetano PP 4,15% 100

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos, pois a distribuição das vagas leva em conta o desempenho dos partidos e coligações. Essa regra pode resultar em situações onde um candidato com menos votos acaba sendo eleito devido ao desempenho geral de seu partido ou coligação.