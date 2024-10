Lista dos vereadores eleitos em Itacoatiara-AM nas Eleições 2024

A expectativa cresce em Itacoatiara-AM enquanto aguardamos ansiosamente o anúncio dos vereadores eleitos em Itacoatiara. Com as urnas fechadas desde as 17h, horário de Brasília, o processo de contagem de votos está em andamento, prometendo revelar em breve quem serão os novos representantes da Câmara Municipal.

O resultado das eleições 2024 está sendo construído minuto a minuto, à medida que os dados das urnas eletrônicas são transmitidos para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A apuração oficial está em curso, e a qualquer momento poderemos conhecer os nomes dos candidatos que conquistaram a confiança do eleitorado itacoatiarense.

Fique ligado! O resultado das eleições 2024 para vereadores pode ser divulgado a qualquer instante. Não deixe de atualizar esta página da Tribuna do Paraná para ser um dos primeiros a saber quem são os novos representantes eleitos para a Câmara Municipal de Itacoatiara.

A cidade está em clima de expectativa, com moradores atentos às notícias e ansiosos para conhecer o desfecho deste importante pleito municipal. Os candidatos e suas equipes também aguardam com apreensão, na esperança de verem seus nomes na lista dos eleitos.

Vale lembrar que a definição dos vereadores eleitos em Itacoatiara segue a regra do quociente eleitoral, um cálculo que determina quantos votos são necessários para que um partido ou coligação conquiste uma vaga na Câmara Municipal.