Lista dos vereadores eleitos em Itaberaí-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Itaberaí neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a aguardada divulgação dos vereadores eleitos em Itaberaí. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando na apuração dos dados para apresentar o resultado das eleições 2024.

Conforme os números apurados pelo TSE, a composição da Câmara Municipal de Itaberaí para o próximo mandato já está definida. A disputa acirrada resultou na eleição de 13 vereadores, que terão a responsabilidade de representar os interesses da população local nos próximos quatro anos. A seguir, apresentamos a lista completa dos candidatos eleitos:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Thaís Wolpp UNIÃO 8,43% 2.000 2 Nely Gomes UNIÃO 5,68% 1.348 3 Pereirinha UNIÃO 5,64% 1.337 4 Celinha UNIÃO 5,31% 1.260 5 Valquir Horácio MDB 5,13% 1.216 6 Leonardo Araújo MDB 5,01% 1.189 7 Reis Araújo UNIÃO 4,39% 1.040 8 Pastora Jozina UNIÃO 3,98% 944 9 João Gabriel Lopes UNIÃO 3,82% 906 10 Danilo Dorneles MDB 3,64% 862 11 Marcelinho da Paz MDB 3,50% 829 12 Gerson Biloca UNIÃO 3,33% 790 13 Wagner Pitbull PT 1,91% 453

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é baseado no cálculo do quociente eleitoral, que determina o número mínimo de votos necessários para que um partido ou coligação obtenha uma vaga. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, desde que seu partido tenha atingido o quociente necessário. Essa regra visa garantir uma representação proporcional dos partidos na Câmara Municipal.