Lista dos vereadores eleitos em Iracema-CE nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Iracema neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contagem dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração está em andamento, e o resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para o cenário político local.

Os dados oficiais, apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), revelam os nomes dos candidatos que conquistaram as cadeiras no Legislativo municipal. A disputa acirrada demonstra o engajamento da população iracemense no processo democrático, refletindo as diversas vozes e interesses da comunidade.

Confira abaixo a lista completa dos vereadores eleitos em Iracema:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM IRACEMA

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Cileudo Albuquerque PSB 7,46% 772 2 Elaine de Edvaldo PSB 6,78% 702 3 Diassis Silveira PT 6,34% 656 4 Andreza Queiroz PT 6,23% 645 5 Simiao Magalhaes PT 6,21% 643 6 Esaquiel Maia PSD 6,16% 638 7 Professor Elano PT 6,08% 630 8 Gleudstone da Ambulancia PODE 5,72% 592 9 Juvenal Diógenes PSD 5,17% 535

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado nas eleições municipais pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos e as vagas disponíveis na Câmara Municipal.