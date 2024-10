Lista dos vereadores eleitos em Inhumas-GO nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Inhumas, Goiás, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos os olhos se voltam para a contagem dos votos e a revelação dos novos representantes municipais. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já está trabalhando na apuração dos dados, e em breve saberemos quem serão os vereadores eleitos em Inhumas.

A disputa acirrada pela Câmara Municipal de Inhumas promete trazer novidades e, possivelmente, algumas surpresas. Os candidatos trabalharam arduamente em suas campanhas, buscando conquistar a confiança dos eleitores e apresentar propostas para o desenvolvimento da cidade. Agora, resta aguardar para ver quem conseguiu angariar votos suficientes para ocupar uma das cadeiras no legislativo municipal.

Confira abaixo a lista dos vereadores que conquistaram uma vaga na Câmara Municipal de Inhumas para a próxima legislatura:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Leandro Essado UNIÃO 2,66% 817 2 Tumate REPUBLICANOS 2,44% 751 3 Hugo Pessoni PP 2,44% 751 4 Fernando Gadia MDB 2,29% 705 5 Rubens da Farmácia PSD 1,95% 600 6 Lucas Ribeiro MDB 1,85% 568 7 Adriano Moreira PSD 1,84% 566 8 Professor Kelvy Fernandes MDB 1,78% 546 9 Professora Nanci Arataque PP 1,75% 537 10 Clodoaldo Costa PL 1,59% 490 11 Josy Militao PP 1,55% 477 12 Prof. Reginaldo Pacheco PL 1,47% 451 13 Edivaldo Júnior PL 1,46% 450 14 Hedis do Esporte (vein) PSB 1,42% 436 15 Tchulao CIDADANIA 1,42% 435

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação superior. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, garantindo uma representação mais equilibrada dos partidos na Câmara Municipal.