Lista dos vereadores eleitos em Iguaba Grande-RJ nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Iguaba Grande, no Rio de Janeiro, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Iguaba Grande. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou o processo de apuração, e em breve teremos o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

A disputa pelas cadeiras na Câmara foi acirrada, com diversos candidatos mobilizando suas bases de apoio nos últimos meses. A definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE, que leva em consideração o número de votos válidos e as vagas disponíveis na casa legislativa.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Iguaba Grande são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM IGUABA GRANDE

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Balliester UNIÃO 6,08% 1.410 2 Alan Rodrigues MDB 5,12% 1.187 3 Marcelo Durão CIDADANIA 4,26% 987 4 Allefe Martins CIDADANIA 4,14% 959 5 Renatinho da Saude SOLIDARIEDADE 4,08% 946 6 Roberto Antunes CIDADANIA 3,94% 914 7 Fabricio Torquato MDB 3,57% 829 8 Tikinho PSD 3,43% 796 9 Luciano Silva UNIÃO 3,37% 782 10 Suely do Galpão Dama de Ferro SOLIDARIEDADE 2,97% 689 11 Dudu de Natalino REPUBLICANOS 2,57% 595

É importante ressaltar que o sistema de eleição proporcional, baseado no quociente eleitoral, pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre porque os votos são contabilizados primeiro para o partido ou coligação, e depois distribuídos entre os candidatos mais votados dentro desses grupos. Essa regra visa garantir a representatividade das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal, refletindo a vontade do eleitorado de forma mais ampla.