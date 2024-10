Lista dos vereadores eleitos em Horizonte-CE nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Horizonte neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contagem dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Horizonte. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, a atenção agora se volta para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), responsável pela apuração oficial dos votos.

O resultado das eleições 2024 em Horizonte promete trazer novidades para a Câmara Municipal, com uma mistura de rostos conhecidos e novos nomes na política local. A população está atenta para saber quem serão os representantes que ocuparão as cadeiras do Legislativo pelos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Horizonte são:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Jordan da Kátia Maia PSB 4,81% 2.443 2 Edson Papinha PSD 4,42% 2.245 3 Valda Fernandes PSB 4,20% 2.131 4 Irmão Bento PSD 3,72% 1.887 5 Diêgo Pinheiro PSD 3,61% 1.832 6 Marden Marinho MDB 3,16% 1.603 7 Itaciana Andrade REPUBLICANOS 2,89% 1.469 8 Alaecio Gomes UNIÃO 2,81% 1.426 9 Adriana Silveira REPUBLICANOS 2,75% 1.397 10 Flavio da Coelce REPUBLICANOS 2,59% 1.314 11 Carlos da Bodega PSB 2,31% 1.173 12 Érica do Renan PRD 2,20% 1.116 13 Wanilson Ribeiro MDB 1,93% 980 14 Tatiana Nogueira PRD 1,90% 964 15 Italo Sousa PT 1,62% 821

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode, às vezes, parecer complexo para o eleitor. Por isso, é fundamental entender que nem sempre o candidato com mais votos é automaticamente eleito. O cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número de votos válidos e as vagas disponíveis, pode resultar em situações onde um candidato com menos votos individuais seja eleito devido à votação total do seu partido ou coligação. Essa regra visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.