Lista dos vereadores eleitos em Guimarães-MA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Guimarães, no Maranhão, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contagem dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Guimarães. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou a apuração dos dados, e em breve teremos o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

A disputa acirrada pela cadeira de vereador promete surpreender, com candidatos de diferentes partidos lutando voto a voto para garantir sua representação no Legislativo municipal. A cidade, conhecida por seu engajamento político, demonstrou mais uma vez forte participação popular nas urnas, reforçando a importância do processo democrático.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Guimarães para a legislatura 2025-2028 são:

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Jenille Brito PDT 5,85% 453 2 Joseph Ph PL 5,80% 449 3 Soldado Joilton PDT 5,73% 444 4 Beatriz Cunha MDB 4,70% 364 5 Ana Luiza PDT 4,38% 339 6 Bia do Dr Eleilson PL 4,16% 322 7 Pimenta do Araoca MDB 3,78% 293 8 Nego do Poço AVANTE 3,07% 238 9 Anderson Avelar AVANTE 2,94% 228

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis na Câmara Municipal, garantindo uma representação mais diversificada das forças políticas locais.