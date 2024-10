Lista dos vereadores eleitos em Guarapuava-PR nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Guarapuava neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e todos estão atentos para saber quem serão os novos representantes da cidade no Legislativo.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando na apuração dos votos, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em Guarapuava. A disputa foi acirrada, com diversos candidatos concorrendo às 21 cadeiras disponíveis na Câmara Municipal para o mandato de 2025 a 2028.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Guarapuava, com seus respectivos partidos, percentual e total de votos:

Posição Candidato Partido % Votos Total Votos 1 Pedro Moraes MDB 3,76% 3.636 2 Professor Pablo PP 2,48% 2.399 3 Danilo Dominico PP 2,43% 2.352 4 Marcio Carneiro CIDADANIA 2,13% 2.058 5 Gilson da Ambulância PSB 2,12% 2.055 6 Professor Saulo NOVO 1,73% 1.670 7 Vardinho CIDADANIA 1,69% 1.632 8 Dr Rodrigo Crema REPUBLICANOS 1,67% 1.621 9 Nego Silvio PL 1,64% 1.584 10 Professora Terezinha PT 1,55% 1.503 11 Leandro Dobrychtop PL 1,39% 1.343 12 Ike Silvestri PP 1,37% 1.331 13 Kenny do Cartório MDB 1,34% 1.294 14 Paulo Lima PP 1,26% 1.224 15 Cristovão da Cruz NOVO 1,24% 1.205 16 Profª Bia PV 1,19% 1.148 17 Cris Wainer PT 1,19% 1.148 18 Buiu Martins MDB 1,06% 1.023 19 Rodrigo do Agita PODE 1,05% 1.019 20 Rita Felchak MDB 1,04% 1.009 21 Sergio Kiçula PSD 0,85% 825

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado nas eleições municipais pode resultar em situações onde candidatos com menos votos sejam eleitos em detrimento de outros com mais votos. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número de votos válidos e as vagas disponíveis, distribuindo as cadeiras entre os partidos e coligações antes de definir os candidatos eleitos individualmente.