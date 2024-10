Lista dos vereadores eleitos em Guarapari-ES nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Guarapari neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Guarapari. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, com faces conhecidas e possíveis surpresas entre os escolhidos.

Os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam uma disputa acirrada entre os candidatos. A definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela Justiça Eleitoral, que determina o número mínimo de votos necessários para que um partido ou coligação conquiste uma vaga no Legislativo municipal.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara de Vereadores de Guarapari:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Sabrina Astori PSB 2,53% 1.781 2 Oldair Rossi UNIÃO 2,46% 1.729 3 Wendel Lima MDB 2,22% 1.561 4 Kamilla Rocha MOBILIZA 2,11% 1.481 5 Professor Luciano PP 2,08% 1.464 6 Dito Xaréu MOBILIZA 1,95% 1.369 7 Rosana Pinheiro PSD 1,90% 1.339 8 Anselmo Bigossi PP 1,73% 1.214 9 Thiago Magno REPUBLICANOS 1,70% 1.198 10 Zazá PODE 1,66% 1.170 11 Izac Queiroz PP 1,60% 1.126 12 Taina Coutinho PRD 1,36% 953 13 Vinicius Lino PL 1,33% 935 14 Marcelo Rosa MDB 1,30% 914 15 Felix Juliatti PRD 1,25% 878 16 Thiago do Casalpolicial PL 1,17% 823 17 Leandro Inácio DC 1,16% 812

É importante ressaltar que o sistema de eleição proporcional, utilizado para eleger vereadores, pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o total de votos válidos do partido ou coligação, não apenas os votos individuais de cada candidato. Essa regra visa garantir a representatividade das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal, refletindo a vontade do eleitorado de forma mais ampla.