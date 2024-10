Lista dos vereadores eleitos em Guapó-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Guapó neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contagem dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou o processo de apuração dos votos, prometendo trazer em breve o resultado das eleições 2024 para a população.

A corrida eleitoral em Guapó foi acirrada, com diversos candidatos disputando as vagas disponíveis na Câmara. Os eleitores compareceram em peso às urnas, demonstrando o forte engajamento cívico da comunidade. Agora, resta aguardar a divulgação oficial dos números para conhecer quem serão os novos representantes do povo guapoense no Legislativo municipal.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Guapó para a próxima legislatura são:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Wanderson Marques PP 5,09% 559 2 Luis Paulo PRD 4,58% 503 3 Lucas Ávila PRD 3,97% 436 4 Claudete Arruda PP 3,86% 424 5 Rodrigo Irmão do Bié PRD 3,85% 423 6 Tom do Helião PL 3,51% 385 7 Íris Sucupira MDB 3,36% 369 8 Biro Biro da Saude PSDB 3,29% 361 9 Reidner PSDB 3,28% 360 10 Donizett do Esporte PT 2,27% 249 11 Lindomar Rulinha UNIÃO 1,89% 208

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre o candidato com mais votos é automaticamente eleito. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, o que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos individuais seja eleito devido ao desempenho geral do seu partido ou coligação.