Lista dos vereadores eleitos em Gravataí-RS nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Gravataí, no Rio Grande do Sul, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e em breve saberemos quem serão os novos representantes da Câmara Municipal.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente na apuração dos votos, e a cidade está prestes a conhecer os vereadores eleitos em Gravataí. A disputa foi acirrada, com diversos candidatos concorrendo às 21 cadeiras disponíveis na Câmara Municipal para o mandato de 2025 a 2028.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos, com seus respectivos partidos, percentual e total de votos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM GRAVATAÍ

Posição Candidato Partido % Votos Total Votos 1 Bombeiro Batista REPUBLICANOS 2,58% 3.213 2 Roger Corrêa PP 2,39% 2.973 3 Clebes Mendes PSDB 2,28% 2.837 4 Bino Lunardi PSDB 2,21% 2.751 5 Vitalina Gonçalves PT 2,12% 2.632 6 Aureo Tedesco Agropecuária MDB 1,99% 2.471 7 Alex Peixe PSDB 1,79% 2.222 8 Alison Silva MDB 1,75% 2.183 9 Marcia Becker PSDB 1,69% 2.102 10 Policial Evandro Coruja PP 1,65% 2.057 11 Fábio Ávila REPUBLICANOS 1,58% 1.969 12 Anna Beatriz PSD 1,53% 1.901 13 Dila PODE 1,44% 1.793 14 Claudecir Lemes MDB 1,43% 1.781 15 Carlos Fonseca PODE 1,41% 1.753 16 Paulinho da Farmácia PODE 1,26% 1.564 17 Tio Airton MDB 1,18% 1.464 18 Guarda Moises REPUBLICANOS 1,17% 1.453 19 Fernando Deadpool UNIÃO 1,08% 1.339 20 Hiago Pacheco PP 1,07% 1.332 21 Mario Peres PL 0,82% 1.019

É importante lembrar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utiliza o cálculo do quociente eleitoral para determinar quantas vagas cada partido ou coligação terá direito. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho total do seu partido ou coligação.