Lista dos vereadores eleitos em Godofredo Viana-MA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Godofredo Viana – MA neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Godofredo Viana, que será realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O resultado das eleições 2024 em Godofredo Viana promete trazer novidades para a Câmara Municipal, com a definição dos nove vereadores que representarão a população pelos próximos quatro anos. A apuração dos votos está em andamento, e a cidade está atenta para conhecer seus novos representantes no Legislativo municipal.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Godofredo Viana:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM GODOFREDO VIANA

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1º Jorginho PSB 5,61% 440 2º Zé Carlos PDT 5,18% 406 3º Mixaria PSB 4,80% 376 4º Thiago Mota REPUBLICANOS 4,80% 376 5º Leandro Severo REPUBLICANOS 4,73% 371 6º Messias Nascimento PDT 4,60% 361 7º Professora Carmem PP 3,69% 289 8º Valter Rasga Trecho UNIÃO 3,60% 282 9º Patrisia Sertao PSB 3,51% 275

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O cálculo do quociente eleitoral determina quantas vagas cada partido ou coligação terá direito, podendo resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro mais votado, mas de um partido que não atingiu o quociente necessário.