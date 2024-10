Lista dos vereadores eleitos em Getúlio Vargas-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Getúlio Vargas – RS neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Getúlio Vargas, aguardando ansiosamente o resultado das eleições 2024.

Com os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a cidade se prepara para conhecer seus novos representantes na Câmara Municipal. A definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara de Vereadores de Getúlio Vargas:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Karpinski PP 8,01% 791 2 Luana Lanfredi MDB 7,56% 746 3 Soccol de Formiga UNIÃO 5,27% 520 4 Rigon PP 4,84% 478 5 Aquiles Pessoa da Silva PP 4,64% 458 6 Jorge Aurinha MDB 4,26% 421 7 Jean Mazzotti PL 4,06% 401 8 Nei Lazzari MDB 3,75% 370 9 Suzi dos Santos PL 3,41% 337

É importante ressaltar que o sistema de eleição para vereadores no Brasil pode, por vezes, parecer complexo para o eleitor. O TSE utiliza o cálculo do quociente eleitoral para determinar quantas cadeiras cada partido ou coligação terá direito. Isso significa que um candidato com menos votos individuais pode ser eleito se seu partido tiver um desempenho geral melhor, enquanto outro com mais votos pode ficar de fora se seu partido não atingir o quociente necessário.