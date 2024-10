Lista dos vereadores eleitos em Garopaba-SC nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Garopaba neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e a população aguarda para conhecer os novos representantes que ocuparão as cadeiras no Legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos votos, e em breve divulgará oficialmente os nomes dos vereadores eleitos em Garopaba. A cidade litorânea, conhecida por suas belas praias e pelo turismo, terá uma nova composição em sua Câmara, refletindo a vontade popular expressa nas urnas.

Conforme os dados preliminares apurados pelo TSE, a lista dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Garopaba é a seguinte:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Edmundo Nascimento PP 9,65% 1.689 2 Jairo da Mecânica PP 7,59% 1.328 3 Filipe do Agro PP 5,94% 1.040 4 Sergio Jacare PL 5,29% 925 5 Rodrigo Oliveira PT 5,07% 887 6 Aires do Cesoca PP 4,63% 810 7 Nazinho Gonçalves MDB 4,15% 726 8 Felippe de Souza MDB 3,57% 624 9 Dedéu PODE 2,89% 505

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado nessas eleições se baseia no cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação.