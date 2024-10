Lista dos vereadores eleitos em Francisco Santos-PI nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Francisco Santos neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Francisco Santos. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, com a definição dos nove representantes que ocuparão as cadeiras do Legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

Os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam uma disputa acirrada entre os candidatos. A cidade, que conta com pouco mais de 9 mil habitantes, demonstrou forte engajamento no processo democrático, com uma participação expressiva dos eleitores nas urnas. A expectativa é que o resultado das eleições 2024 seja divulgado ainda na noite de hoje, trazendo alívio para candidatos e eleitores que acompanham atentamente a apuração.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Francisco Santos, com seus respectivos partidos, percentuais e total de votos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM FRANCISCO SANTOS

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1º Liérgila Ramos PSD 12,40% 779 2º Carlos Garlene PSD 11,35% 713 3º Mardone Jose da Silva PT 7,10% 446 4º Rosângela dos Santos Sousa PT 7,01% 440 5º Pedro PSD 6,32% 397 6º Tiago Ramon PSD 6,05% 380 7º Ivano PSD 6,00% 377 8º Sávio Sá PSD 5,92% 372 9º Henrique César Rodrigues Santo PT 5,84% 367

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado para definir os eleitos baseia-se no cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis na Câmara. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação como um todo.