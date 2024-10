Lista dos vereadores eleitos em Fortaleza dos Nogueiras-MA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Fortaleza dos Nogueiras, no Maranhão, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para o cenário político local.

Os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam os nomes dos candidatos que conquistaram as cadeiras no Legislativo municipal. A disputa acirrada demonstra o engajamento da população no processo democrático, com uma participação expressiva nas urnas.

Confira abaixo a lista completa dos vereadores eleitos em Fortaleza dos Nogueiras, com suas respectivas siglas partidárias, percentual e total de votos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1º Celso Macedo MDB 10,49% 953 2º Eduardo Nascimento PODE 6,39% 580 3º Itael Silva AVANTE 6,05% 549 4º Ana Patrícia PODE 5,69% 517 5º Edimar Dias REPUBLICANOS 5,54% 503 6º Professora Nayla MDB 5,41% 491 7º Paulo Guida REPUBLICANOS 5,09% 462 8º Anatolim REPUBLICANOS 4,78% 434 9º Cazoel REPUBLICANOS 4,74% 430

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis na Câmara Municipal.