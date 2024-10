Lista dos vereadores eleitos em Formoso-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Formoso – GO neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a aguardada divulgação dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para o cenário político local.

Com a apuração em andamento pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a cidade aguarda ansiosamente para conhecer seus novos representantes legislativos. Os dados oficiais, fornecidos pela Justiça Eleitoral, serão fundamentais para determinar quem ocupará as cadeiras no legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

À medida que os números vão sendo consolidados, já é possível vislumbrar o perfil da nova composição da Câmara de Vereadores. Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos, com suas respectivas informações:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM FORMOSO

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Edimilson da Vidraçaria UNIÃO 10,36% 422 2 Waltin Pereira MDB 6,90% 281 3 Edmar da Grota Seca PDT 6,70% 273 4 Thiago Pitolé MDB 6,67% 272 5 Carlinhos MDB 6,28% 256 6 Toim UNIÃO 5,69% 232 7 Dinei UNIÃO 5,08% 207 8 Dr. Gervásio UNIÃO 5,08% 207 9 Ângelo PDT 4,76% 194

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode, por vezes, resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta não apenas os votos individuais, mas também o desempenho dos partidos e coligações como um todo.