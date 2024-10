Lista dos vereadores eleitos em Formoso do Araguaia-TO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Formoso do Araguaia neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e em breve saberemos quem serão os novos representantes da população local.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é o responsável pela apuração oficial dos votos, garantindo a transparência e a legitimidade do processo eleitoral. Os olhos dos eleitores estão voltados para a disputa acirrada entre os candidatos a vereadores, que buscaram o apoio da comunidade ao longo de suas campanhas.

À medida que os números começam a surgir, já é possível vislumbrar quem serão os vereadores eleitos em Formoso do Araguaia. A composição da nova Câmara Municipal promete trazer uma mistura de rostos familiares e novos nomes para a política local, refletindo as escolhas e aspirações dos cidadãos para os próximos quatro anos.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Formoso do Araguaia:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Cacique Micael Javáe REPUBLICANOS 3,70% 417 2 Enfermeiro Gilvan Milhomem UNIÃO 3,45% 388 3 Cristina Rezende REPUBLICANOS 3,35% 377 4 Cherim PP 3,19% 359 5 Sebastian da Gráfica PP 3,10% 349 6 João Luiz Bonanza PV 3,07% 346 7 Dijalma da Vidraçaria PT 3,04% 342 8 Gabriel Bezerra MDB 3,01% 339 9 Paulo Sergio UNIÃO 2,92% 329 10 Professora Isabel Rocha UNIÃO 2,56% 288 11 Alessandro Azevedo PDT 2,45% 276

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre o candidato com mais votos individuais é eleito, pois o número de cadeiras conquistadas por cada partido ou coligação depende da votação total recebida. Essa regra visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.