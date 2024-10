Lista dos vereadores eleitos em Floriano-PI nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Floriano, no Piauí, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Floriano. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, com faces novas e veteranos disputando as cadeiras do Legislativo.

À medida que os dados são apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o cenário político da cidade começa a se desenhar. Os candidatos e suas equipes estão de olho nas urnas, acompanhando cada atualização com atenção. A disputa acirrada reflete o engajamento da população florianense no processo democrático, demonstrando o interesse dos cidadãos em participar ativamente das decisões que afetarão o futuro do município.

Os vereadores eleitos terão a importante missão de representar os interesses da população nos próximos quatro anos. A composição da nova Câmara Municipal será fundamental para o desenvolvimento de políticas públicas e para fiscalizar as ações do Executivo. Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos, com suas respectivas votações:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM FLORIANO

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Felipe Vieira PP 5,56% 1.957 2 João Neto Gomes PT 3,83% 1.348 3 Joilson Rodrigues PP 3,75% 1.320 4 James Rodrigues PP 3,68% 1.296 5 Carlos Eduardo PT 3,48% 1.226 6 Dessim Almeida PP 3,33% 1.172 7 Edvaldo PT 3,05% 1.073 8 Danillo Martins Galalau PT 3,00% 1.056 9 Manfrine Macarrão PDT 2,88% 1.014 10 Marcony PSD 2,73% 961 11 Antonio José MDB 2,71% 954 12 David Oka PSD 2,54% 892 13 Lauro Cesar PC do B 2,42% 853 14 Salomão Holanda MDB 2,15% 757 15 Professor Magno PSD 1,90% 668

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis na Câmara Municipal, garantindo uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas da cidade.