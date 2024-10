Lista dos vereadores eleitos em Floresta do Araguaia-PA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Floresta do Araguaia – PA neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Floresta do Araguaia. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

À medida que os números começam a ser divulgados, a atenção se volta para os candidatos que conquistaram as cadeiras no Legislativo municipal. O resultado das eleições 2024 em Floresta do Araguaia revela uma composição diversificada de partidos e perfis entre os vereadores eleitos, refletindo as preferências e expectativas da população local.

Confira abaixo a lista completa dos vereadores eleitos em Floresta do Araguaia, com seus respectivos partidos, percentuais e total de votos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM FLORESTA DO ARAGUAIA

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Ezequias do Irmao Geraldo PP 4,76% 552 2 Arly PODE 4,33% 502 3 Antônio Luiz MDB 3,59% 416 4 Lazaro Purcino PT 3,42% 397 5 John Peter MDB 3,40% 395 6 Professora Danila MDB 3,40% 394 7 Romario do Mega Cap PSD 3,26% 378 8 Garimpeiro PSD 3,24% 376 9 Baby PP 2,72% 315 10 Enes Cardoso MDB 2,65% 307 11 Rose da Saúde MDB 2,40% 279

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente eleitoral é calculado dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas na Câmara. Assim, um candidato com menos votos pode ser eleito se seu partido ou coligação atingir o quociente necessário, explicando possíveis surpresas no resultado final.