Lista dos vereadores eleitos em Feira de Santana-BA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Feira de Santana neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a aguardada divulgação dos vereadores eleitos em Feira de Santana. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou o processo de apuração, e em breve teremos o resultado das eleições 2024.

A Câmara Municipal de Feira de Santana será composta por 21 vereadores para a próxima legislatura. Conforme os dados apurados pelo TSE, a disputa foi acirrada, com candidatos de diversos partidos conquistando cadeiras no legislativo municipal. A definição dos eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela Justiça Eleitoral.

Confira abaixo a lista completa dos vereadores eleitos em Feira de Santana, com seus respectivos partidos, percentual e total de votos:

Posição Candidato Partido % Votos Total Votos 1 Edvaldo Lima UNIÃO 1,94% 6.430 2 Marcos Lima UNIÃO 1,76% 5.854 3 Gerusa Sampaio UNIÃO 1,75% 5.816 4 Lulinha UNIÃO 1,68% 5.574 5 Silvio Dias PT 1,62% 5.379 6 José Carneiro UNIÃO 1,60% 5.326 7 Eremita Mota PP 1,57% 5.208 8 Ismael Bastos PL 1,50% 4.968 9 Pastor Valdemir PP 1,45% 4.810 10 Luiz da Feira PP 1,42% 4.715 11 Eli Ribeiro REPUBLICANOS 1,40% 4.641 12 Ron do Povo PP 1,39% 4.626 13 Professor Ivamberg PT 1,36% 4.524 14 Jurandy Carvalho PSDB 1,32% 4.374 15 Zé Curuca UNIÃO 1,30% 4.313 16 Gean Caverna PODE 1,22% 4.051 17 Marcus Carvalhal PL 1,18% 3.930 18 Galeguinho UNIÃO 1,15% 3.827 19 Lu de Ronny PV 1,11% 3.681 20 Pedro Américo CIDADANIA 1,02% 3.386 21 Jorge Oliveira PRD 0,68% 2.247

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade de votos individuais. O sistema utiliza o cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação como um todo.