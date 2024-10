Lista dos vereadores eleitos em Fazenda Nova-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Fazenda Nova – GO neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já está em andamento, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024.

Os olhos da população estão voltados para a Câmara Municipal, onde nove cadeiras estão em disputa. A corrida eleitoral foi acirrada, com candidatos de diferentes partidos buscando o apoio dos eleitores para representá-los nos próximos quatro anos. A expectativa é grande para saber quem serão os novos vereadores que terão a responsabilidade de legislar e fiscalizar o executivo municipal.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Fazenda Nova para a legislatura 2025-2028 são:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Suail Caetano UNIÃO 12,69% 586 2 Gaguinho PSD 12,21% 564 3 Maycow Douglas PSD 10,50% 485 4 Negao UNIÃO 10,00% 462 5 Alex Martins PSD 8,99% 415 6 Andre PSD 7,62% 352 7 Lelei da Bacilandia UNIÃO 7,51% 347 8 Luiz Aragão UNIÃO 7,06% 326 9 Apolonio UNIÃO 2,36% 109

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre o candidato com mais votos é automaticamente eleito. O quociente eleitoral é calculado dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas na Câmara. Os partidos e coligações que atingem esse quociente têm direito a ocupar as cadeiras, distribuindo-as entre seus candidatos mais votados. Por isso, é possível que um candidato com menos votos seja eleito, caso seu partido tenha alcançado um quociente eleitoral maior.