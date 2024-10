Lista dos vereadores eleitos em Faxinal do Soturno-RS nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Faxinal do Soturno – RS, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e a população local está ansiosa para saber quem serão os novos representantes na casa legislativa.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos votos, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em Faxinal do Soturno. A cidade, conhecida por sua participação ativa no processo democrático, demonstra grande interesse no desfecho deste pleito municipal.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores que conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal de Faxinal do Soturno para a próxima legislatura são:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Calebe Xavier PP 8,31% 381 2 Luiz Carlos Prevedello PP 7,72% 354 3 Paulão MDB 7,35% 337 4 Alex Vestena PP 5,60% 257 5 Chico Barbieri PDT 5,15% 236 6 Adriana – Adri PDT 5,06% 232 7 Vanda Beatriz Hermes – Keka PP 4,69% 215 8 Preta MDB 4,56% 209 9 Giovani da Santo Antonio PT 2,94% 135

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos, pois o número de cadeiras conquistadas por cada partido ou coligação depende da soma total de votos recebidos. Esta regra pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho geral de seu partido ou coligação.