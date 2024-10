Lista dos vereadores eleitos em Erval Grande-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Erval Grande neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e a população aguarda com grande interesse a divulgação oficial dos vereadores eleitos em Erval Grande.

Os dados, apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), revelarão quem serão os novos representantes do povo erval-grandense no Legislativo municipal pelos próximos quatro anos. A disputa acirrada entre os candidatos manteve os eleitores atentos durante todo o dia de votação, e agora a ansiedade só aumenta com a proximidade da divulgação dos resultados.

Conforme as informações preliminares fornecidas pelo TSE, já é possível apresentar a lista dos vereadores que conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal de Erval Grande. Confira a tabela abaixo com os eleitos, seus respectivos partidos, percentuais e total de votos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM ERVAL GRANDE

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Tilico PSB 10,70% 413 2 Alan Imlau PP 9,80% 378 3 Lauri Tessaro PT 6,30% 243 4 Marcia Bertotti UNIÃO 5,60% 216 5 Buda MDB 4,77% 184 6 Idi Vial UNIÃO 4,72% 182 7 Professora Elisete UNIÃO 4,72% 182 8 Profe Serli MDB 4,41% 170 9 Marilia Zardo PSB 3,39% 131

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente eleitoral é calculado dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas na Câmara. Assim, é possível que um candidato com menos votos seja eleito devido à soma dos votos de seu partido ou coligação, o que pode surpreender alguns eleitores menos familiarizados com esse sistema.