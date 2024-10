Lista dos vereadores eleitos em Eldorado do Sul-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Eldorado do Sul neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os cidadãos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Eldorado do Sul. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, com faces novas e veteranos disputando as cadeiras do Legislativo.

À medida que os dados são apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a população acompanha atentamente as atualizações. A corrida eleitoral foi acirrada, com candidatos de diversos partidos apresentando suas propostas e buscando o apoio dos eleitores. Agora, resta saber quem conquistou a confiança da maioria e garantiu um assento na Câmara para os próximos quatro anos.

Os vereadores eleitos terão a importante missão de representar os interesses da população eldoradense, propor leis e fiscalizar as ações do Executivo. A composição da nova Câmara Municipal será fundamental para o futuro da cidade, influenciando diretamente nas políticas públicas e no desenvolvimento local.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Eldorado do Sul:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM ELDORADO DO SUL

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Igor Trinsi PDT 7,21% 1.400 2 Dunga MDB 6,48% 1.258 3 Pr Léo Kairós PDT 5,47% 1.061 4 Claudio Cavalo MDB 5,15% 1.000 5 Arquiteto Fábio Leal PDT 4,38% 850 6 Jorge Rossi PSDB 4,12% 800 7 Daiane Gonçalves PDT 3,45% 669 8 Daia Pires MDB 3,06% 595 9 Rodrigo da Imobiliária PSDB 2,77% 537

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número de votos válidos e as vagas disponíveis, pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito devido ao desempenho geral de seu partido ou coligação.