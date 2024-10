Lista dos vereadores eleitos em Duque de Caxias-RJ nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Duque de Caxias neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Duque de Caxias, aguardando ansiosamente o resultado das eleições 2024.

Com os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a cidade fluminense se prepara para conhecer seus novos representantes na Câmara Municipal. A disputa acirrada entre os candidatos reflete o interesse da população em eleger vereadores comprometidos com o desenvolvimento e as necessidades locais.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Duque de Caxias:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Serginho MDB 5,25% 24.734 2 Sandro Lelis MDB 2,57% 12.094 3 Junior Reis MDB 2,37% 11.180 4 Claudio Thomaz PRD 2,34% 11.010 5 Valdecy Nunes MDB 2,06% 9.703 6 Eduardo Moreira MDB 1,83% 8.645 7 Delza de Oliveira MDB 1,67% 7.887 8 Clovinho Sempre Junto PDT 1,61% 7.564 9 Marquinho Dentista REPUBLICANOS 1,59% 7.504 10 Fernanda Costa MDB 1,56% 7.355 11 Junior Uios MDB 1,55% 7.324 12 Dr Maurício PRD 1,50% 7.074 13 Leandro Guimarães MDB 1,36% 6.392 14 Juliana do Táxi PL 1,32% 6.232 15 Catiti PDT 1,32% 6.221 16 Alex Freitas REPUBLICANOS 1,29% 6.094 17 Giorgio Monteiro PP 1,27% 5.968 18 Vitinho Grandão PL 1,26% 5.917 19 Michele Tavares PDT 1,24% 5.826 20 Beto Gabriel SOLIDARIEDADE 1,19% 5.619 21 Naná PL 1,14% 5.382 22 Carlinhos da Barreira UNIÃO 1,10% 5.166 23 Chiquinho Caipira SOLIDARIEDADE 1,01% 4.748 24 Michel Reis SOLIDARIEDADE 0,96% 4.525 25 Enfermeiro Leandro PRD 0,89% 4.214 26 Wendell SOLIDARIEDADE 0,84% 3.947 27 Marquinho Oi UNIÃO 0,83% 3.916 28 Moises Neguinho PP 0,80% 3.773 29 Andreia Zito PV 0,77% 3.624

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara, permitindo que partidos com menos votos, mas que atingiram o quociente, elejam candidatos. Essa regra visa garantir uma representação mais diversificada na Casa Legislativa.