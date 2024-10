Lista dos vereadores eleitos em Domingos Martins-ES nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Domingos Martins – ES, à medida que aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos teve início, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024 para o legislativo municipal.

Os olhos da população martinense estão voltados para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), responsável pela apuração oficial dos dados. A cidade, conhecida por sua forte participação cívica, demonstra grande interesse em conhecer os nomes que irão representá-la nos próximos quatro anos na Câmara de Vereadores.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Domingos Martins para a legislatura 2025-2028 são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM DOMINGOS MARTINS

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Edivaldo Erlacher PSD 3,96% 873 2 Marquinho Simmer PSD 3,24% 714 3 Pequia PL 3,19% 704 4 Marcio Lima Neitzke PL 2,85% 629 5 Tiago Manegoni PP 2,74% 604 6 Johnei Degen PL 2,69% 593 7 Diogo Endlich MDB 2,43% 535 8 Alex Kill PP 2,20% 485 9 Martiliano Borghardt PP 2,19% 483 10 Janaina Grecco PSD 2,09% 460 11 Daniel da Martinense PODE 2,07% 456 12 Marcelo do Recanto da Roça UNIÃO 1,76% 387 13 Professor Hélio DC 1,55% 341

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação superior. O quociente eleitoral leva em conta não apenas os votos individuais, mas também os votos totais do partido ou coligação, garantindo uma representação proporcional das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.