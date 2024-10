Lista dos vereadores eleitos em Dom Pedro-MA nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Dom Pedro – MA enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e todos esperam ansiosos para saber quem serão os novos representantes da cidade.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos votos, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em Dom Pedro. A população está atenta às atualizações, buscando informações sobre quem ocupará as cadeiras no Legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores que conquistaram uma vaga na Câmara Municipal de Dom Pedro são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM DOM PEDRO

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Junior do Ba PRD 7,78% 1.160 2 Dra Ludmyla Nogueira AVANTE 7,43% 1.107 3 Dr Sansão Hortegal PSB 6,37% 950 4 Zimar Santana PSB 6,28% 936 5 Kássia do Zaqueu AVANTE 6,20% 924 6 Elissandro Mota PSB 5,66% 843 7 Lirão da Santa Vitória PSB 5,50% 820 8 Fábio Melo PT 4,77% 711 9 Gongo Silva PRD 4,70% 701 10 Auricelia do Lula-agora É Nós PRD 3,89% 580 11 Marifran PC do B 3,63% 541

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos, pois a distribuição das vagas leva em conta o desempenho dos partidos e coligações como um todo. Essa regra pode resultar em situações onde um candidato com menos votos acaba sendo eleito em detrimento de outro com votação maior, dependendo do desempenho geral de seu partido ou coligação.