Lista dos vereadores eleitos em Cunha-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Cunha neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos os olhos estão voltados para a contagem dos votos e a revelação dos novos representantes locais.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente na apuração dos votos, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em Cunha. A cidade, conhecida por sua rica história e tradições, aguarda para saber quem serão os escolhidos para representar os interesses da população nos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores que conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal de Cunha são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM CUNHA

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Ronaldo da Farmácia MDB 6,16% 877 2 Fabrício Irmão do Haroldo PSB 5,71% 812 3 Netinho do Duca PL 4,94% 703 4 Elaine Nogueira REPUBLICANOS 4,47% 636 5 Breno Carvalho MDB 4,05% 576 6 Batista Siqueira PSD 3,68% 523 7 Eduardo do Washington SOLIDARIEDADE 3,55% 505 8 Saulo da Padaria REPUBLICANOS 3,53% 502 9 Maurício Multimarcas PSDB 3,36% 478 10 Jether da Santa Casa PSB 3,27% 465 11 Coelho PL 2,75% 391

É importante lembrar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação maior, dependendo do desempenho de seus partidos ou coligações.