Lista dos vereadores eleitos em Crissiumal-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Crissiumal neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já está em andamento, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024 para o legislativo municipal.

Os eleitores crissiumalenses compareceram às urnas para escolher seus representantes, exercendo seu direito democrático e definindo o futuro político da cidade. A disputa acirrada entre os candidatos manteve o clima de incerteza até o último momento, com muitos concorrentes trabalhando intensamente para conquistar cada voto.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal de Crissiumal para a próxima legislatura já foram definidos. Abaixo, apresentamos a lista oficial dos candidatos eleitos, com suas respectivas informações:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Ari Bülow REPUBLICANOS 6,28% 537 2 Dilson Zimmermann PSD 5,81% 497 3 Vilmar Dutra PP 5,65% 483 4 Suelen MDB 5,63% 481 5 Rafael Medina PSB 5,34% 457 6 Almiro dos Santos PSB 4,98% 426 7 Gilberto Volpatto REPUBLICANOS 3,89% 333 8 Mumu PL 3,17% 271 9 Paulo Carioca PL 3,09% 264

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Este sistema pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho total do partido ou coligação. O cálculo leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, determinando quantos votos são necessários para eleger um representante.