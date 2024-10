Lista dos vereadores eleitos em Cotia-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Cotia neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Todos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Cotia. O processo de apuração está em andamento, com os dados sendo processados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O resultado das eleições 2024 em Cotia promete trazer novidades para a Câmara Municipal. A cidade, que faz parte da região metropolitana de São Paulo, viu uma disputa acirrada entre os candidatos a vereadores, com campanhas intensas nas últimas semanas. A população está atenta para saber quem serão seus representantes nos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Cotia para a legislatura 2025-2028 são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM COTIA

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Rafael Dantas REPUBLICANOS 3,48% 4.798 2 Johny Santos PL 2,80% 3.865 3 Serginho Luiz PSB 2,48% 3.418 4 Marcelinho Lenha PDT 2,47% 3.401 5 Sandrinho Santos SOLIDARIEDADE 2,34% 3.231 6 Peka Santos PDT 2,29% 3.155 7 Dr Castor Andrade PDT 2,26% 3.112 8 Eduardo Nascimento PSB 2,10% 2.902 9 Alexandre Frota PDT 2,10% 2.893 10 Felipe Variedade PP 2,04% 2.807 11 Almir Rodrigues PL 1,94% 2.671 12 Dr Silvio Cabral PSD 1,90% 2.618 13 Marcinho Prates MOBILIZA 1,87% 2.581 14 Prof Osmar REPUBLICANOS 1,81% 2.497 15 Hernane PP 1,70% 2.346 16 Yago Bezerra UNIÃO 1,57% 2.169 17 Luisão Tinoco MOBILIZA 1,21% 1.667

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre porque os votos são contabilizados primeiro para o partido ou coligação, e depois distribuídos entre os candidatos mais votados dentro desses grupos. Essa regra visa garantir a representatividade proporcional dos partidos na Câmara Municipal.