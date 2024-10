Lista dos vereadores eleitos em Corumbá de Goiás-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Corumbá de Goiás neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente o resultado das eleições 2024 para vereadores. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos já está em andamento, e a população aguarda com grande interesse a divulgação oficial dos eleitos.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente na apuração dos votos, e em breve teremos a lista completa dos vereadores eleitos em Corumbá de Goiás. A cidade, conhecida por sua rica história e belas paisagens, agora se volta para o futuro político que será moldado pelos novos representantes escolhidos pela população.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Corumbá de Goiás são:

Posição Candidato Partido Percentual de votos Total de votos 1 Reinaldo Potência PL 7,05% 467 2 Paula Filha do Paulinho REPUBLICANOS 6,04% 400 3 Eliel Martins PRD 5,60% 371 4 Rubinho Bom Demais SOLIDARIEDADE 3,91% 259 5 Hércules Siqueira REPUBLICANOS 3,47% 230 6 Zé Piriguete REPUBLICANOS 3,05% 202 7 Cesinha UNIÃO 2,88% 191 8 Lívia da Saúde UNIÃO 2,70% 179 9 Tania da Saude PRD 2,57% 170

É importante lembrar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O sistema leva em conta o número total de votos válidos e as cadeiras disponíveis na Câmara Municipal. Essa regra pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito devido ao desempenho geral do seu partido ou coligação, garantindo uma representação mais proporcional das diferentes correntes políticas da cidade.