Lista dos vereadores eleitos em Corrente-PI nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Corrente, no Piauí, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Corrente. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, com faces conhecidas e possíveis surpresas entre os escolhidos pelo povo.

À medida que os dados são apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cresce o interesse em saber quem serão os novos representantes legislativos da cidade. Os eleitores, que compareceram às urnas ao longo do dia, agora esperam para ver se seus candidatos favoritos conseguiram se eleger e quais serão as forças políticas predominantes no próximo mandato.

A disputa acirrada entre os candidatos a vereador refletiu-se nos números finais. Confira abaixo a lista dos eleitos, com suas respectivas votações:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1º Eduardo Lobato PSD 6,34% 1.095 2º Salmeron Filho PP 6,17% 1.065 3º Gustavo Lemos PSD 5,75% 993 4º Cristovam Neto PSD 5,38% 928 5º Rosivânia Ribeiro PP 5,28% 912 6º Dionizio MDB 4,87% 840 7º Robério Cabeleireiro PP 4,65% 803 8º Adelia Corado MDB 3,90% 673 9º Maria Luiza MDB 3,64% 629 10º Paulo Henrique SOLIDARIEDADE 3,41% 588 11º Naira Nogueira SOLIDARIEDADE 2,94% 508

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode fazer com que um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro mais votado, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis na Câmara Municipal, distribuindo as vagas de forma proporcional entre os partidos antes de definir os candidatos eleitos individualmente.