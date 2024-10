Lista dos vereadores eleitos em Córrego do Ouro-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Córrego do Ouro – GO neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Córrego do Ouro. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, com a definição dos nove representantes que ocuparão as cadeiras nos próximos quatro anos.

Os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam uma disputa acirrada entre os candidatos, refletindo o engajamento político da comunidade. A cidade, conhecida por sua participação ativa no processo democrático, demonstrou mais uma vez o compromisso com o futuro da administração local através do voto.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos, com seus respectivos partidos, percentual e total de votos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM CÓRREGO DO OURO

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Neto das Máquinas UNIÃO 10,33% 301 2 Paulinho PP 7,72% 225 3 Helia da Carmolândia PSDB 6,76% 197 4 Márcio Capistana PP 6,04% 176 5 Thiago Matos UNIÃO 5,87% 171 6 Carlos Soldado UNIÃO 5,42% 158 7 Gleino da Ambulância UNIÃO 5,39% 157 8 Agnaldo PSDB 4,94% 144 9 Lucivanny Guimaraes PSDB 4,36% 127

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Este método visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.