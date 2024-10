Lista dos vereadores eleitos em Coqueiros do Sul-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Coqueiros do Sul neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Coqueiros do Sul. O processo de apuração está sendo realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que em breve divulgará o resultado das eleições 2024.

Os eleitores compareceram às urnas para escolher seus representantes na Câmara Municipal, exercendo seu direito democrático. A cidade, localizada no Rio Grande do Sul, viveu um dia de participação cívica, com cidadãos de todas as idades cumprindo seu dever eleitoral e contribuindo para o futuro da administração local.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a próxima legislatura em Coqueiros do Sul são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM COQUEIROS DO SUL

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Ivanor Bosse PSDB 8,12% 186 2 Iva PSDB 7,64% 175 3 Delcio Graebin PSDB 7,38% 169 4 Rosa Fulber PP 6,68% 153 5 Paulo Zimmermann PSDB 6,55% 150 6 Lori Anschau PSDB 6,24% 143 7 Paulo Bettio PP 5,85% 134 8 Diane Kemmerich da Silva PP 5,37% 123 9 Ilgo Dickel PP 4,89% 112

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Esse método pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. O quociente eleitoral é calculado dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas a serem preenchidas, garantindo assim uma distribuição proporcional das cadeiras na Câmara Municipal.