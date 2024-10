Lista dos vereadores eleitos em Conceição da Barra-ES nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Conceição da Barra neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para vereadores. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, inicia-se o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que determinará quem serão os novos representantes na Câmara Municipal.

A corrida eleitoral em Conceição da Barra foi acirrada, com diversos candidatos disputando as vagas disponíveis. Os eleitores compareceram em peso às urnas, demonstrando o forte engajamento político da população local. Agora, resta aguardar a contagem oficial para conhecer os vereadores eleitos em Conceição da Barra.

Conforme os dados apurados pelo TSE, apresentamos a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Conceição da Barra:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Camila Enfermeira AGIR 3,88% 702 2 André da Rádio DC 3,48% 629 3 Leandro Santos PSDB 3,47% 628 4 Isaque Maia PSDB 2,76% 500 5 Amauri Professor PODE 2,27% 410 6 Nininha MDB 2,24% 405 7 Waldir de Itaúnas PT 2,17% 393 8 Leandro do Estaleiro PSB 2,12% 384 9 Pipi do Paraiso MDB 1,85% 335 10 Baga do Braço do Rio PSD 1,73% 314 11 Ramony da Farmacia UNIÃO 1,67% 302

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O sistema leva em conta os votos totais recebidos pelos partidos e coligações, o que pode resultar na eleição de candidatos com menos votos individuais, mas pertencentes a partidos com melhor desempenho geral.