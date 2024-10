Lista dos vereadores eleitos em Combinado-TO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Combinado, no Tocantins, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, no horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Combinado. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal.

Os dados, apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), revelarão quem serão os novos representantes do povo na casa legislativa. A disputa acirrada entre os candidatos manteve os eleitores atentos durante todo o dia de votação, e agora a curiosidade é para saber quem conseguiu conquistar as vagas disponíveis.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Combinado:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM COMBINADO

Posição Candidato Partido Percentual de votos Total de votos 1º Leandro da Ambulância PODE 9,65% 332 2º Sérgio Rezende PP 9,01% 310 3º Muka de Acácio REPUBLICANOS 8,08% 278 4º Oreinha REPUBLICANOS 7,41% 255 5º Marlucio Ramos PP 7,06% 243 6º Adelicio Cavalcante PL 6,60% 227 7º Paulo Ditim PODE 6,57% 226 8º Silvana Belo REPUBLICANOS 5,67% 195 9º Toddyn PODE 4,39% 151

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode fazer com que um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara Municipal. Essa regra visa garantir uma representação mais equilibrada dos diferentes grupos políticos na casa legislativa.