Lista dos vereadores eleitos em Coelho Neto-MA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Coelho Neto – MA neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para vereadores. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e todos estão atentos para saber quem serão os novos representantes da Câmara Municipal.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos votos, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em Coelho Neto. A cidade, conhecida por seu engajamento político, viu uma participação expressiva dos eleitores nas urnas, demonstrando o interesse da população em definir o futuro da administração local.

Conforme os dados preliminares apurados pelo TSE, já é possível apresentar uma prévia dos candidatos que conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal. Confira abaixo a tabela com os vereadores eleitos em Coelho Neto, seus respectivos partidos, percentuais e total de votos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM COELHO NETO

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Paulo Cigano PP 6,00% 1.592 2 Junior Santos MDB 4,84% 1.284 3 Estefane da Internet PSB 4,27% 1.133 4 Rafael Cruz MDB 4,25% 1.128 5 Ivonete Brito PV 3,99% 1.058 6 Nailson Silva PP 3,86% 1.024 7 Josyelton Aguiar PP 3,81% 1.011 8 Samuel Aragão PDT 3,78% 1.003 9 Cristiane Santos PSB 3,47% 920 10 Dr Ricardo PP 3,26% 865 11 Marcos Tourinho PV 2,95% 782 12 William W Tres MDB 2,91% 771 13 Dr. Val Filho PSB 2,88% 763

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O número de cadeiras que cada partido ou coligação conquista depende da soma total de votos recebidos. Por isso, é possível que um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro mais votado, caso seu partido tenha obtido uma votação expressiva no geral.