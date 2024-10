Lista dos vereadores eleitos em Caruaru-PE nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Caruaru neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, a atenção se volta para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), responsável pela apuração oficial dos dados.

O resultado das eleições 2024 em Caruaru promete trazer novidades para o cenário político local. A disputa acirrada entre os candidatos mobilizou eleitores de diferentes bairros e distritos da cidade, refletindo a diversidade de opiniões e necessidades da população caruaruense.

Conforme os dados apurados pelo TSE, a lista dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Caruaru ficou definida da seguinte forma:

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Anderson Correia PP 3,78% 7.310 2 Ricardo Liberato PSDB 2,62% 5.058 3 Galego de Lajes PSDB 2,29% 4.435 4 Edmilson do Salgado PSDB 2,23% 4.309 5 Bruno Lambreta PSDB 1,97% 3.802 6 Fagner Fernandes PDT 1,94% 3.747 7 Delegado Lessa REPUBLICANOS 1,94% 3.745 8 Lula Tôrres E Paulinho PSDB 1,88% 3.636 9 Mery da Saúde PSDB 1,74% 3.370 10 Hugo Leonardo Chaves PODE 1,63% 3.155 11 Edilson do Mst PT 1,61% 3.115 12 Silvio Nascimento PL 1,39% 2.681 13 Cabo Cardoso AVANTE 1,36% 2.626 14 Thiago Macaco PODE 1,35% 2.603 15 Carlinhos da Ceaca PODE 1,33% 2.566 16 Júnior Letal PP 1,30% 2.522 17 Tafarel PDT 1,30% 2.519 18 Mano do Som PDT 1,25% 2.408 19 Jorge Quintino PODE 1,10% 2.134 20 Renato Lyra PP 1,09% 2.102 21 João Neto PSD 0,92% 1.777 22 Raminho Xavier PSD 0,78% 1.507 23 Gil Bobinho PSB 0,70% 1.355

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O cálculo do quociente eleitoral determina quantas vagas cada partido ou coligação terá direito, o que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, desde que seu partido tenha alcançado o quociente necessário. Essa regra visa garantir a representatividade proporcional dos partidos na Câmara Municipal.