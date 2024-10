Lista dos vereadores eleitos em Carnaubal-CE nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Carnaubal neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para vereadores. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e a população local está ansiosa para saber quem serão os novos representantes na Câmara Municipal.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos votos, e em breve divulgará os nomes dos vereadores eleitos em Carnaubal. A cidade, localizada no interior do Ceará, vive um momento crucial para sua democracia local, com a escolha daqueles que irão representar os interesses da população nos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Carnaubal são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM CARNAUBAL

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Firmeza PT 9,16% 1.034 2 João Paulo do Cicero Neco PT 7,83% 883 3 Genilson PT 6,44% 727 4 João Bilu PT 5,88% 663 5 Reges Martins MDB 5,75% 649 6 Eliana do Ze Antonio PT 5,73% 647 7 Samara Paiva MDB 5,73% 647 8 Professora Diana Lacerda PT 5,67% 640 9 Takeo Martins PT 4,36% 492 10 Koquinho dos Poços UNIÃO 4,17% 470 11 Chico Dilha MDB 4,03% 455

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, determinando quantos votos são necessários para que um partido ou coligação eleja um representante. Assim, é possível que um candidato com menos votos seja eleito se seu partido obtiver um desempenho geral melhor.