Lista dos vereadores eleitos em Carmolândia-TO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Carmolândia neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contagem dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já está em andamento, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024 na cidade.

A disputa acirrada pela cadeira de vereador em Carmolândia movimentou a política local nos últimos meses, com candidatos de diversos partidos apresentando suas propostas e buscando o apoio da população. Agora, com a votação encerrada, resta saber quem serão os escolhidos para representar os interesses da comunidade nos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Carmolândia para a legislatura 2025-2028 são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM CARMOLÂNDIA

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Julio da Ambulancia REPUBLICANOS 6,81% 144 2 Professor Vandilson PRD 6,57% 139 3 Divino Enfermeiro UNIÃO 6,43% 136 4 Luiz Borges REPUBLICANOS 6,00% 127 5 Joao do Oriel PRD 4,87% 103 6 Carlinhos PP 4,82% 102 7 Leogilson UNIÃO 4,59% 97 8 Jurinha do Povo PSDB 4,30% 91 9 Nozim Pedreiro PSDB 3,03% 64

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos, pois o número de cadeiras conquistadas por cada partido ou coligação depende da soma total de votos recebidos. Essa regra pode resultar em situações onde um candidato com menos votos é eleito em detrimento de outro mais votado, dependendo do desempenho geral de seu partido ou coligação.